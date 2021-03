Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane inquiété par le Barça pour Haaland ? La réponse !

Publié le 26 mars 2021 à 0h30 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone, entre autres. Toutefois, Joan Laporta ne représenterait pas vraiment un danger pour Zidane.

Transféré au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland s'est parfaitement acclimaté à ses nouvelles couleurs. A tel point qu'il enchaine les prestations XXL et ne cesse de monter en puissance ces derniers mois. Alors qu'Erling Haaland casse la baraque, les plus grosses écuries européennes, dont le Real Madrid et le FC Barcelone, devraient se livrer une véritable bataille royale cet été. Toutefois, le Barça pourrait très vite battre en retraite, car il n'aurait pas les épaules suffisamment solides pour assumer l'opération Haaland.

Erling Haaland serait hors de portée pour le Barça

Selon les informations de Francesc Aguilar, divulguées ce jeudi sur son compte Twitter , le Barça serait totalement hors jeu pour Erling Haaland. A en croire le journaliste espagnol, Joan Laporta serait dans l'incapacité de s'offrir le buteur du Borussia Dortmund pour la simple et bonne raison qu'il aurait de gros problèmes économiques. Zinedine Zidane et le Real Madrid peuvent afficher un large sourire.