Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Zidane... Cette incroyable promesse pourrait tout changer !

Publié le 25 mars 2021 à 22h10 par A.D.

Sur les rangs de Kylian Mbappé depuis de longues années, le Real Madrid ferait tout son possible pour le convaincre de signer cet été. Pour mettre toutes les chances de son côté, le club merengue aurait promis à la star française de conserver Zinedine Zidane.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé serait encore partagé entre une prolongation et un départ. Conscient de la situation, le Real Madrid serait en embuscade et tenterait de trouver le moyen de convaincre le champion du monde français pour un transfert cet été. Pour se faire, le club merengue aurait décidé d'utiliser Zinedine Zidane et de faire une promesse à Kylian Mbappé.

Mbappé poussé à snober le PSG pour Zidane ?