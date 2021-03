Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Griezmann, Memphis… Joan Laporta prépare sa révolution !

Publié le 25 mars 2021 à 14h30 par B.C. mis à jour le 25 mars 2021 à 14h40

Élu président du FC Barcelone en ce mois de mars, Joan Laporta est déjà très actif en vue du prochain mercato estival. Entre prolongations, arrivées et départ, le nouveau patron blaugrana est sur tous les fronts.

Après sa large victoire lors des élections présidentielles le 7 mars dernier, Joan Laporta est très attendu par les socios du FC Barcelone. Il faut dire que l’avocat de formation a fait de grandes promesses lors de sa campagne pour remettre le club culé sur de bons rails. Depuis plusieurs saisons, les Blaugrana sont en effet en difficulté sur le plan sportif mais également financier, avec des dettes colossales. Ainsi, Joan Laporta est passé à la vitesse supérieure pour mettre sur pied son nouveau projet, et avant d’envisager de gros investissements, le président barcelonais compterait procéder à une large revue d’effectif.

Griezmann, Coutinho, Umtiti… Un énorme décrassage espéré

D’après les informations divulguées ce mercredi soir par le journaliste Jose Alvarez dans l’émission El Chiringuito , Joan Laporta aurait déjà une idée précise des joueurs à faire partir lors du prochain mercato estival, et Antoine Griezmann serait le premier concerné. Recruté en 2019 pour 120M€, l’ancien de l’Atlético de Madrid n’est jamais parvenu à faire l’unanimité en Catalogne et pourrait ainsi être poussé vers la sortie par la nouvelle direction, et ce malgré son contrat courant jusqu’en juin 2024. Le club culé espérerait également se séparer de Philippe Coutinho, l’un des gros flops de l’ère Bartomeu, un dossier qui pourrait devenir urgent. Le quotidien Mundo Deportivo annonçait récemment que le Barça pourrait être contraint de lâcher 20M€ supplémentaires à Liverpool si le Brésilien disputait encore 10 matchs sous le maillot Blaugrana, et atteignait ainsi la barre des 100 apparitions. Le club culé aurait déjà dépensé 120M€ plus 15M€ de bonus pour le milieu offensif, une note très élevée compte tenu du rendement du joueur. Jose Alvarez ajoute que Junior Firpo, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Neto, Carles Aleñá, et Riqui Puig seraient également concernés par ce dégraissage, visant à renflouer les caisses et alléger la masse salariale.

Memphis et Wijnaldum, les deux premières grosses recrues de Laporta ?

En attendant, le FC Barcelone travaillerait sur l’arrivée de plusieurs joueurs libres. Selon le quotidien Sport ce jeudi, Joan Laporta serait ainsi tout proche de mettre la main sur Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Memphis Depay (OL). Les deux joueurs, en fin de contrat à l’issue de la saison, auraient consenti des efforts financiers pour permettre au club culé de boucler leur venue cet été. L’arrivée de Memphis Depay, priorité de Ronald Koeman en attaque, serait indépendante des ventes espérées, à l’inverse de celle de Georginio Wijnaldum. Joan Laporta souhaiterait en effet trouver une porte de sortie à Miralem Pjanic au préalable, même si le média se montre confiant sur la signature des deux joueurs, qui devraient s’engager pour trois saisons. Il n’y aurait également plus aucun doute à avoir sur l’arrivée d’Eric Garcia (Manchester City), également libre dans quelques mois.

La priorité reste Lionel Messi