Mercato - OM : Dimitri Payet peut trembler pour son avenir !

Publié le 26 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Même s’il a été prolongé l’été dernier par l’OM jusqu’en juin 2024, Dimitri Payet n’est pas à l’abri d’un éventuel départ avec le nouveau tandem Longoria-Sampaoli.

Grande figure du projet McCourt à l’OM dont il a été la tête de gondole avec un transfert à 30M€ en janvier 2017, Dimitri Payet a d’ailleurs été conforté dans ce statut l’été dernier puisqu’il a prolongé jusqu’en juin 2024 avec le club phocéen. Une véritable preuve d’engagement pour l’international français, à 33 ans, mais cela peut-il garantir pour autant son avenir sur le long terme à l’OM ?

Sampaoli pourrait écarter n’importe qui…