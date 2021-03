Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le nouveau projet du Real Madrid qui peut faire trembler Leonardo !

Publié le 27 mars 2021 à 16h45 par La rédaction

Alors que Leonardo lutte pour prolonger Kylian Mbappé, le directeur sportif brésilien suivrait également le dossier Erling Haaland de près. Mais Florentino Pérez pourrait venir tout rafler et grandement renforcer l’effectif du Real Madrid.

Depuis un bon moment maintenant, Leonardo fait tout pour prolonger Kylian Mbappé. Le joueur étant sous contrat jusqu’en juin 2022, une extension est nécessaire au PSG pour éviter de devoir s’en séparer cet été contre une grosse indemnité de transfert, ou pire, le voir partir libre. Mais dans le même temps, le directeur sportif brésilien suivrait le dossier Erling Haaland de très près. Le Norvégien est inarrêtable avec le Borussia Dortmund et les grosses écuries se sont très naturellement positionnées sur lui. Leonardo verrait donc d’un très bon œil la venue de l’attaquant de 20 ans pour dynamiser le secteur offensif du club de la capitale. Mais le PSG pourrait bien perdre très gros cet été, le Real Madrid préparant une énorme offre qui pourrait probablement chambouler tout le mercato estival.

Plusieurs joueurs importants sur le marché pour recruter Haaland et Mbappé en même temps