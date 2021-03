Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ronaldo... Mbappé bloque les plans colossaux du Qatar !

Publié le 27 mars 2021 à 17h15 par A.M.

Alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient se retrouver sur le marché cet été, le PSG semble à l'affût. Mais tout dépendra de la réponse de Kylian Mbappé.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas donné sa réponse pour son avenir. Le Champion du monde a récemment assuré être en pleine réflexion. Mais le temps presse. Et la situation commence à agacer au sein du club de la capitale. Une impatience symbolisée par les mots de Leonardo après la victoire du PSG contre l'OL (4-2). « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision », confiait le directeur sportif au micro de Canal+ .

Sans la réponse de Mbappé, le PSG ne peut pas bouger