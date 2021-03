Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar mettrait la pression sur Mbappé en interne !

Publié le 26 mars 2021 à 14h15 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail avec le PSG, la situation commencerait a sérieusement agacer en interne.

L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler. Et pour cause, l'attaquant français n'a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu'en juin 2022. Et alors que le Champion du monde a récemment assuré toujours être en pleine réflexion, Leonardo n'a pas hésité à lui mettre la pression. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision. Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point », confiait le directeur sportif du PSG au micro de France Bleu .

