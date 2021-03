Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie forte de Memphis Depay sur son avenir !

Publié le 26 mars 2021 à 12h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec l'OL, Memphis Depay est annoncé dans le viseur du PSG et du FC Barcelone. Mais l'international néerlandais reconnaît qu'il est totalement perdu pour son avenir.

Compte tenu du contexte économique, les joueurs libres ont la cote sur le marché, d'autant plus qu'ils sont particulièrement nombreux cette année. Parmi eux, Memphis Depay ne semble pas encore avoir tranché. L'attaquant néerlandais ne semble pas avoir l'intention de prolonger à l'OL et devrait donc partir libre cet été. Dans cette optique, deux clubs semblent particulièrement actifs sur ce dossier, à savoir le PSG et surtout le FC Barcelone. Ronald Koeman cherche à recruter son compatriote depuis plusieurs mois, et Sport révélait même jeudi que le Barça était proche d'un accord pour l'attirer cet été.

Depay est dans le flou pour son avenir