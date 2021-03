Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette grande annonce qui scelle l'avenir de Modeste !

Publié le 26 mars 2021 à 12h10 par D.M.

Prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison à l’ASSE, Anthony Modeste devrait retourner à Cologne selon le directeur sportif du club allemand.

A la recherche d’un attaquant lors du dernier mercato hivernal, l’ASSE avait multiplié les pistes et les échecs. La grande priorité s’appelait Mostafa Mohamed, mais le club stéphanois n’a jamais réussi à trouver un accord avec le FC Zamalek. Finalement, les Verts ont attendu le dernier jour du mercato pour mettre la main sur la perle rare, Anthony Modeste. Prêté sans option d’achat par Cologne jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant a rejoint l’ASSE afin de se relancer, et n’a pas exclu de rester, au-delà de son prêt, dans le Forez. « On verra. Il n’y a pas d’option, c’est vrai. Mais on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Tout ce que je sais c’est que je vais faire en sorte de rester le plus possible sur le terrain, de m’amuser avec mes coéquipiers. À Cologne, j’étais souvent sur le banc. Ce n’est pas trop mon délire. Je veux retrouver le plaisir » avait-il confié en février dernier.

« Modeste ? Il reviendra cet été »