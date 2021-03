Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Milik totalement relancé par un buteur étranger !

Publié le 26 mars 2021 à 10h10 par A.M.

Bien qu'il soit dans le viseur de la Juventus, Arkadiusz Milik voit son avenir à court terme être bouché par Alvaro Morata qui pourrait poursuivre l'aventure à Turin.

Prêté avec option d'achat par Naples cet hiver, Arkadiusz Milik devrait rapidement être un joueur de l'OM de façon définitive. Mais jusqu'à quand ? C'est la question que se posent les supporters marseillais puisque le nom de l'attaquant polonais circule avec insistance du côté de la Juventus. Et ce dernier ne cachait pas ses envies d'ailleurs dans les colonnes de L'Equipe : « J'ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est mon objectif » a expliqué l’attaquant de l’OM. « Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ? Le chemin, c'est de donner 100 % chaque jour, être prêt à chaque match, et progresser ».

La Juve compte sur Morata