Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare bien une opération légendaire pour Mbappé !

Publié le 26 mars 2021 à 8h45 par A.M.

Très ambitieux pour le mercato estival, le Real Madrid souhaiterait recruter à la fois Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland dès cet été.

Cet été, le Real Madrid pourrait connaître une sacrée révolution. A la suite d'une saison globalement décevante pour le moment, bien que les Madrilènes soient toujours en course pour remporter la Ligue des Champions, Florentino Pérez aura l'intention de frapper très fort afin de rajeunir son effectif en attirant les Galactiques de demain. Dans cette optique, plusieurs noms circulent, mais alors que Karim Benzema semble bien seul sur le front de l'attaque merengue, Erling Braut Haaland ainsi que Kylian Mbappé font parties des objectifs à court terme du Real Madrid.

Le Real veut Mbappé... et Haaland cet été !

Mais bien évidemment, le recrutement de ces deux joueurs aura un coût très élevé et difficile à assumer compte tenu de la crise qui frappe actuellement la planète et qui n'épargne pas les finances des clubs de football. Et pourtant, selon les informations d'OK Diario, le Real Madrid a bien l'intention de recruter à la fois Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé dès cet été afin d'aligner une attaque de folie pour accompagner Karim Benzema. Pour cela, le club merengue devra probablement réaliser plusieurs très grosses ventes cet été...