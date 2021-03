Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Juventus, France, PSG, OM… Où voudriez-vous voir Zidane après le Real Madrid ?

Publié le 26 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Les rumeurs se font de plus en plus nombreuses à propos de l’avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid. Alors qu’un départ ne serait pas à exclure, où voudriez-vous le voir ?

Si Zinedine Zidane est aujourd’hui encore l’entraîneur du Real Madrid, cela aurait pu ne plus être le cas. En effet, cette saison, le Français a sauvé sa tête à plusieurs reprises. Et face aux performances en deçà de son équipe, Zizou se retrouve fragilisé sur le banc de la Casa Blanca. Malgré un contrat jusqu’en 2022, Zidane pourrait bien ne plus être là la saison prochaine, d’autant plus qu’en interne, la question de son successeur serait déjà à l’étude.

L’embarras du choix pour Zidane !

Se dirige-t-on donc vers un second départ de Zinedine Zidane du Real Madrid ? Cela lui permettrait en tout cas d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière d’entraîneur. Et si tel était le cas, le technicien français ne manquera pas d’options. Alors que la Juventus surveillerait de près Zidane, nombreux sont ceux à l’attendre à la tête de l’équipe de France pour succéder à Didier Deschamps. Et quid d’une arrivée au PSG, où son nom a déjà circulé, ou même à l’OM, lui l’enfant de la cité phocéenne ?



Alors, où voudriez-vous voir Zidane après le Real ?