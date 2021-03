Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle précision de taille sur le dossier Erling Haaland !

Publié le 26 mars 2021 à 17h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a été annoncé parmi les prétendants en course pour la signature d’Erling Haaland, la presse anglaise annonce que Leonardo n’est pas en course pour le buteur norvégien du Borussia Dortmund.

Parmi les dossiers qui s’annoncent brûlants en vue du prochain mercato estival, on note bien évidemment le cas Erling Haaland. Brillant depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020 où il empile les buts, l’international norvégien suscite logiquement de nombreuses convoitises sur le marché des transferts, et le Borussia Dortmund aurait fixé son prix de départ à 180M€ pour l’été prochain. Le PSG est d’ailleurs régulièrement annoncé sur ses traces, et pourtant…

Le PSG hors course pour Haaland ?