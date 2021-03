Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un prix astronomique est fixé pour Erling Haaland !

Publié le 26 mars 2021 à 12h00 par D.M.

Le Borussia Dortmund réclamerait un chèque de 180M€ pour laisser filer Erling Braut Haaland lors du prochain mercato estival.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland est la nouvelle attraction du football mondial. Auteur de prestations majuscules en Bundesliga et en Ligue des champions, le joueur de 20 ans fait tourner la tête des dirigeants des plus grands clubs européens. Ces derniers jours, le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus, Manchester United, Manchester City, Liverpool et même le PSG ont été annoncés sur les traces d’Erling Braut Haaland. Mais ces équipes devront mettre la main à la poche si elles souhaitent s’offrir l’attaquant norvégien lors du prochain mercato estival.

180M€ pour Haaland