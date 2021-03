Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé à l'origine d'un coup de tonnerre... au Real Madrid ?

Publié le 26 mars 2021 à 11h45 par A.M.

Alors que le Real Madrid rêve de s'offrir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, le club merengue pour vendre de nombreux joueurs pour réaliser cet énorme coup double sur le marché des transferts.

La relève de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi semble déjà prête. En effet, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland affolent les compteurs cette saison et se présentent comme deux futurs Ballons d'Or en puissance. Toujours à l'affût pour s'offrir les meilleurs joueurs de la planète, le Real Madrid rêve d'ailleurs de s'offrir les deux attaquants dès cet été. Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu'en juin 2022 au PSG tandis qu'Erling Braut Haaland ne devrait pas s'éterniser au Borussia Dortmund.

Le Real prépare de nombreux départs pour recruter Mbappé