Mercato - PSG : Kylian Mbappé va déjà faire une victime colossale au Real Madrid !

Publié le 26 mars 2021 à 9h45 par A.M.

Alors que le Real Madrid rêve de s'offrir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland dès cet été, Gareth Bale devrait faire les frais des ambitions colossales du club merengue.

Le Real Madrid pourrait frapper très fort lors du prochain mercato estival. Et pour cause, le club merengue aurait bien l'intention de rajeunir son effectif en dynamisant une attaquant qui repose trop régulièrement sur les épaules du seul Karim Benzema. Eden Hazard est aux abonnés absents depuis son arrivée, tandis que Vinicius Junior fait preuve d'une grande maladresse dans le dernier geste. Isco, Asensio ou encore Rodrygo ne semblent pas être considérés comme des options prioritaires aux yeux de Zinedine Zidane qui pourrait donc voir arriver Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland cet été.

Le Real Madrid veut absolument vendre Bale