Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez s’est fixé deux grandes priorités !

Publié le 25 mars 2021 à 22h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait de nombreux dossiers à régler en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, Florentino Pérez aurait érigé deux feuilletons en priorité absolue.

Inactif sur le marché des transferts l’été dernier, le Real Madrid aurait l’intention de corriger le tir au cours de la prochaine session estivale des transferts pour donner un coup de fraîcheur bienvenu à son effectif. Dans cette optique, le club de la capitale espagnole est annoncé sur les traces de nombreux joueurs, parmi lesquels figurent les attaquants Kylian Mbappé et Erling Haaland, ou encore les défenseurs Jules Koundé ou encore Jorge de Frutos. Parallèlement, le Real Madrid doit gérer les épineux cas Sergio Ramos et Gareth Bale, sans oublier Lucas Vazquez.

Sergio Ramos, Erling Haaland… Florentino Pérez a fixé le cap