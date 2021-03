Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable de Leonardo se rapproche clairement du départ !

Publié le 26 mars 2021 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Toujours engagé avec le PSG jusqu’en juin 2023, Alphonse Areola n’enre plus du tout dans les plans de Leonardo depuis deux ans. Le gardien français, actuellement prêté à Fulham, pourrait d’ailleurs rebondir en Italie la saison prochaine où l’AS Rome et le Milan AC sont annoncés comme des points de chute plausibles.

Interrogé dans les colonnes du London Evening Standard le 26 février dernier, Alphonse Areola faisait le point sur son avenir, alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en juin 2023 : « Je ne sais pas. Mon principal objectif est d’aider l’équipe. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du PSG, de l’entraîneur. Nous devons rester concentrés sur se maintenir en Premier League et après, nous parlerons. J’ai décidé de venir ici car je voulais vraiment jouer cette saison. Ma famille voulait venir, nous sommes heureux et s’ils sont heureux, c’est le plus important pour moi », indique le gardien français, qui enchaine les prêts depuis deux ans (d’abord au Real Madrid puis du côté de Fulham cette saison). En effet, Areola ne semble clairement pas entrer dans les projets de Leonardo, et le directeur sportif du PSG chercherait à le vendre pour récupérer des liquidités. Ce dossier semble d’ailleurs évoluer en coulisses…

Areola vers l’Italie l’été prochain ?

En effet, selon les dernières tendances dégagées par la presse italienne, la Serie A pourrait bien être le futur point de chute d’Alphonse Areola. Le Corriere dello Sport a indiqué ce vendredi que Mino Raiola, le célèbre agent du gardien français du PSG, aurait proposé ses services à l’AS Rome, puisque le club de La Louve cherche un successeur à Pau Lopez. D’ailleurs, l’AS Rome s’était déjà intéressée de près au profil d’Areola il y a trois ans. Mais il ne s’agit pas de l’unique option viable en Serie A pour le gardien tricolore puisque Sky Italia a indiqué cette semaine que le Milan AC, toujours suspendu au verdict de Gianluigi Donnarumma qui arrivera en fin de contrat en juin prochain, pourrait jeter son dévolu sur Alphonse Areola en cas d’évolution négative dans les négociations avec son gardien. Ce qui permettrait donc au PSG de pouvoir s’en débarrasser en récupérant de l’agent au passage…

Navas a pris le pouvoir au PSG

Car il paraît désormais improbable d’imaginer Alphonse Areola venir réintégrer l’équipe première du PSG l’été prochain. En effet, depuis son arrivée à l’été 2019 en provenance du Real Madrid pour 15M€, Keylor Navas fait figure de titulaire indiscutable au Parc des Princes. Et ses récentes performances XXL, notamment face au FC Barcelone en Ligue des Champions, ont certainement conforté la direction du PSG dans son souhait de laisser partir définitivement Areola qui n’a jamais vraiment répondu aux attentes du plus haut niveau avec son club formateur. Affaire à suivre…