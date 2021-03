Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Areola pourrait débloquer un gros dossier de Leonardo !

Publié le 23 mars 2021 à 23h15 par A.C.

Actuellement prêté à Fulham, Alphonse Areola pourrait définitivement quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison.

Ces dernières semaines, surtout face au FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions, Keylor Navas a été tout bonnement impressionnant. Pourtant, Leonardo lui chercherait toujours un remplaçant ! La grande priorité du directeur sportif du Paris Saint-Germain est d’ailleurs bien connue : Gianluigi Donnarumma du Milan AC. Le prodige italien a plusieurs fois été proche du PSG, encore plus depuis le retour de Leonardo. Avec son contrat qui se termine en juin prochain, un départ semble plus que jamais possible.

Areola remplaçant de Donnarumma au Milan AC ?