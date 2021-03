Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Areola !

Publié le 26 mars 2021 à 12h15 par A.M.

Actuellement prêté à Fulham, l'horizon d'Alphonse Areola est complétement bouché au PSG par Keylor Navas et sa doublure Sergio Rico. Mino Raiola s'active donc pour trouver une porte de sortie à son gardien.

Dans les prochaines semaines, Leonardo va devoir trouver une solution pour Alphonse Areola. Et pour cause, l'avenir du portier formé au PSG est bouché à Paris par un excellent Keylor Navas, ainsi que par Sergio Rico, qui assume parfaitement son rôle de doublure. Actuellement prêté à Fulham, Alphonse Areola réalise une saison plutôt aboutie. Mais le club londonien lutte pour son maintien, et en cas de relégation, les Cottagers ne conserveront probablement pas le portier français. Conscient de la situation, son agent Mino Raiola cherche une solution.

Raiola propose Areola à la Roma