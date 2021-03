Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema, Sergio Ramos, Varane... Perez est sur tous les fronts !

Publié le 26 mars 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Président du Real Madrid, Florentino Perez essaie de boucler les prolongations de Sergio Ramos et Lucas Vazquez, mais la situation est dans l'impasse. Prochainement, le dirigeant devrait également se pencher sur les cas de Karim Benzema et de Raphaël Varane, sous contrat jusqu'en 2022.

Fragilisé par la crise du Covid-19, le Real Madrid n’a pas hésité à rester discret lors des dernières sessions de transferts afin notamment de faire des économies et gérer son budget. Mais la donne pourrait bien changer lors du prochain mercato estival. Le club espagnol affiche de grandes ambitions et envisagerait de recruter deux joueurs qui devraient marquer la prochaine décennie : Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) et Kylian Mbappé (PSG). Selon les informations d’ Ok Diario , le Real Madrid voudrait recruter les deux joueurs, même si cette opération pourrait se heurter aux réalités économiques et à la volonté des équipes. Parallèlement au recrutement, Florentino Perez, le président du club, a pris les choses en main et souhaiterait boucler l’avenir des joueurs en fin de contrat. Ils son trois à voir leur bail prendre fin en juin prochain : Luka Modric, Sergio Ramos et Lucas Vazquez. Pour le milieu de terrain croate, les négociations avancent dans le bon sens et un accord aurait d’ores et déjà été trouvé. Pour les deux joueurs espagnols, la situation est plus compliquée.

La situation s'éternise pour Sergio Ramos et Lucas Vazquez

Les négociations ont débuté, il y a maintenant plusieurs mois, entre le Real Madrid et les deux joueurs. L’avenir de Sergio Ramos est un dossier hautement sensible puisque le défenseur est présent à la Casa Blanca depuis 2005 et le départ du capitaine pourrait être reproché à Florentino Perez. Comme indiqué par Ok Diario , les dirigeants espagnols ont transmis une offre de prolongation à Sergio Ramos. Le joueur souhaiterait poursuivre sa carrière au Real Madrid, mais refuserait de baisser son salaire de 10%. Le joueur, souhaitant conserver son cachet, n’aurait toujours pas accepté la proposition. Mais pas question pour la Casa Blanca de répondre aux exigences de l’international espagnol et de « mettre en péril » la stabilité financière du club. Très proche de son joueur, Fiorentino Perez devrait essayer de convaincre Sergio Ramos de consentir un effort financier sous peine de le voir filer au PSG ou en Premier League. Pour Lucas Vazquez, la situation est relativement similaire. Le joueur a entre les mains une offre de prolongation, mais, lui aussi, ne l’aurait pas accepté. Le Real Madrid ne compterait pas lui formuler de nouvelle proposition et un départ à la fin de la saison serait probable. D’autant que Vazquez serait courtisé par les plus grandes équipes européennes à l’instar du Bayern Munich selon le média espagnol.

Le Real Madrid prêt à discuter avec Benzema et Varane