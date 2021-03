Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce fracassante du clan Bale sur son avenir !

Publié le 26 mars 2021 à 14h00 par D.M.

Agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett a admis qu’il ne savait pas dans quelle équipe évoluera l’attaquant gallois la saison prochaine. Pourtant, le joueur avait fait part de son envie de rejoindre le Real Madrid à l’issue de son prêt.

Gareth Bale a perdu de sa superbe au Real Madrid. L’attaquant gallois ne rentrait plus dans les plans de Zinédine Zidane et a décidé de rejoindre son ancienne équipe, Tottenham, afin de tenter de se relancer. Prêté jusqu’à la fin de la saison, Bale a confié qu’il ne souhaitait pas rester en Premier League à l’issue de son prêt : « La principale raison pour laquelle je suis venu aux Spurs cette année était avant tout de jouer au football, évidemment, mais avec l'Euro qui arrive, je voulais aborder ce tournoi en pleine forme. Le plan initial était de faire seulement une saison chez les Spurs, puis après l'Euro, il me restera encore un an à Madrid. Mon plan est d'y retourner. C'est tout ce que j'ai prévu pour être honnête ».

La déclaration de Gareth Bale a été « sortie de son contexte »