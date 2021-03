Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema était tout proche d'un transfert XXL !

Publié le 26 mars 2021 à 11h00 par La rédaction

Alors qu’il est aujourd’hui considéré comme un incontournable au Real Madrid, Karim Benzema aurait pu ne pas s’éterniser chez les Merengue. Après sa première saison en Espagne, la Juventus s’était manifestée, mais le transfert ne s’est finalement pas fait.

Après douze saisons en tant que titulaire à la pointe de l’attaque, Karim Benzema a mis tout le monde d’accord au Real Madrid. Son parcours ne s’est pas fait sans embûches mais le Français a toujours su tirer son épingle du jeu. Malgré la concurrence (Gonzalo Higuain, Javier Hernandez, Mariano Diaz, Luka Jovic...), Benzema a su s’imposer à chaque fois. Le joueur de 33 ans a de quoi être fier, après avoir dominé l’Europe entre 2016 et 2018 aux côtés de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Aujourd’hui considéré comme l’homme fort de l’attaque de Zinédine Zidane (23 buts et 6 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues), l’ancien de l’OL pourrait cependant faire ses valises. En fin de contrat en juin 2022, Benzema n'a toujours pas prolongé avec la Casa Blanca . Plus encore, il serait désiré par Cristiano Ronaldo et la Juventus. Un nouvel intérêt de la Vieille Dame , qui s'était déjà manifestée pour l'attaquant du Real Madrid par le passé.

La Juventus s’était manifestée pour Benzema il y a plus de 10 ans