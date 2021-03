Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema, la grande demande de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 25 mars 2021 à 22h00 par A.D.

En difficulté à la Juventus, Cristiano Ronaldo envisagerait de partir lors du prochain mercato estival. Et pour rester dans le club turinois, CR7 aurait fixé une condition : qu'un attaquant du même profil que Karim Benzema soit recruté.

Alors que la Juventus passe totalement à côté de sa saison, Cristiano Ronaldo songerait à faire ses valises et à changer de club lors du prochain mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2022, CR7 ne manquerait pas de pistes pour son avenir, puisqu'il serait suivi de près par le Real Madrid et le PSG. De son côté, la Juventus saurait déjà quoi faire pour pouvoir conserver Cristiano Ronaldo. D'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport , la star portugaise voudrait voir La Vieille Dame lui trouver du renfort lors de la prochaine fenêtre de transferts, et pas n'importe quel renfort.

Ronaldo voudrait retrouver un attaquant à la Benzema