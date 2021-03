Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme frein à prévoir pour le retour de Ronaldo au Real Madrid ?

Publié le 25 mars 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que Cristiano Ronaldo aimerait effectuer son grand retour au Real Madrid, cet éventuel come-back dans la capitale espagnole serait loin d’être avantageux pour lui d’un point de vue fiscal.

Parti à la Juventus à l’été 2018, Cristiano Ronaldo a laissé un souvenir impérissable au Real Madrid, avec notamment quatre sacres en Ligue des Champions entre 2014 et 2018. De ce fait, il n’est pas surprenant que bon nombre d’observateurs du club de la capitale rêvent de revoir l’attaquant portugais revêtir la tunique de la Casa Blanca . Et justement, ce scénario ne serait plus à écarter. En effet, tandis que son passage chez les Bianconeri est décevant sur le plan européen, le quintuple Ballon d’Or souhaiterait quitter l’Italie afin de revenir au Real Madrid. C’est du moins ce qui est annoncé ces derniers temps dans la presse, mais cet éventuel grand retour chez les Merengue pourrait être compliqué pour Cristiano Ronaldo d’un point de vue fiscal.

En revenant en Espagne, Cristiano Ronaldo perdrait les avantages fiscaux de l’Italie