Mercato - PSG : Un énorme transfert débloqué grâce à... Kylian Mbappé ?

Publié le 26 mars 2021 à 13h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane n'écarterait pas l'hypothèse d'un départ cet été, 10 ans après son arrivée. Et le club merengue ne verrait pas cela d'un mauvais œil.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat et sa situation commencerait sérieusement à agacer au PSG. Et pour cause, s'il ne prolonge pas son bail, une vente cet été sera inévitable afin d'éviter un départ libre dans un an. Dans cette optique, le Real Madrid est plus que jamais à l'affût pour recruter l'attaquant champion du monde durant le prochain mercato estival. Mais pour cela, le club merengue devra vendre, et cela pourrait faire les affaires du PSG.

Le Real Madrid pourrait accepter de vendre Varane