Mercato - PSG : Pogba à l'origine d'un énorme coup de balai ?

Publié le 26 mars 2021 à 11h15 par D.M.

La Juventus souhaiterait recruter Paul Pogba et envisagerait de se séparer de plusieurs joueurs afin de préparer sa venue en Serie A.

Où évoluera Paul Pogba la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, le milieu de terrain est sur le départ si l’on en croit les paroles de son agent. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air » avait confié Mino Raiola dans un entretien à Tuttosport . Plusieurs équipes souhaiteraient sauter sur l’occasion comme le PSG. Selon Foot Mercato , Leonardo aurait commencé à discuter avec l’agent de Pogba afin d’évoquer une possible arrivée à Paris. La Juventus souhaiterait également enregistrer le retour de l'international français.

Ramsey et Rabiot poussés vers la sortie ?