Mercato - PSG : Leonardo a la pression pour Paul Pogba !

Publié le 25 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Appréciant le profil de Paul Pogba à l’instar du PSG, la Juventus serait prête à retrouver son ancien milieu de terrain. Néanmoins, un énorme sacrifice serait obligatoire.

Comme Foot Mercato l’a récemment assuré, la priorité de Leonardo au cours du prochain mercato serait de recruter un milieu de terrain relayeur ainsi qu’un latéral droit. Le nom de Paul Pogba figurerait tout en haut de la liste du directeur sportif du PSG. Néanmoins, la menace de la Juventus planerait sur le dossier et la Juve n’aurait clairement pas écarté l’option de rapatrier son ancien milieu de terrain, sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022.

Pogba de retour à la Juventus, si…