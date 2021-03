Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un retour de Cristiano Ronaldo pourrait couter très cher !

Publié le 24 mars 2021 à 20h30 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2022, Cristiano Ronaldo pourrait bien faire son grand retour au Real Madrid.

Est si l’aventure italienne de Cristiano Ronaldo se transformait en simple escapade ? L’énième échec de la Juventus en Ligue des Champions, a donné libre court aux spéculations sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. Vraisemblablement agacé, Cristiano Ronaldo souhaiterait partir à un an de la fin de son contrat, afin de rejoindre un club pouvant lui offrir la chance de gagner un sixième Ballon d’Or. Du côté de la Juventus, un départ du numéro 7 ne serait pas vraiment une mauvaise nouvelle. Selon Il Corriere dello Sport , cela permettrait même au club turinois d’économiser 60M€ brut, mais surtout de pouvoir retenir certains joueurs comme Paulo Dybala et de financer le prochain mercato estival d’Andrea Pirlo.

Le Real Madrid prêt à offrir 25M€ par an à Cristiano Ronaldo

Plusieurs options se présentent pour Cristiano Ronaldo, avec notamment le Paris Saint-Germain et Manchester United. La presse espagnole semble pourtant persuadée que le Portugais n’aurait d’yeux que pour son ancien club du Real Madrid ! Ce mercredi, AS explique toutefois que s’il souhaite vraiment retrouver les Merengue , Cristiano Ronaldo devra y mettre du siens. D’après les informations du quotidien, il serait hors de question pour le Real Madrid de s’aligner sur le salaire qu’il gagne actuellement à la Juventus, soit 31M€ net par an. Comme tous les clubs du monde, le Real Madrid fait face à une crise financière sans précédents et l’objectif serait donc de réduire sa masse salariale. Pourtant, AS assure qu’un salaire de 25M€ par an pourrait être offert à Cristiano Ronaldo, qui deviendrait automatique le joueur le mieux payé du club... à 36 ans.

