Mercato - PSG : Pogba, Cristiano Ronaldo… Une opération colossale se profile en coulisse !

Publié le 24 mars 2021 à 18h30 par Th.B.

Paul Pogba est sur la short-list de Leonardo à en croire les informations de Foot Mercato. Cependant, la Juventus serait prête à lancer une grande offensive pour le milieu de terrain de Manchester United dans laquelle Cristiano Ronaldo pourrait faire partie intégrante.

Dans le cadre du prochain mercato, Leonardo aurait déjà adopté une stratégie claire. Selon ESPN , le directeur sportif du PSG prévoirait de dénicher les bonnes affaires sur le marché des transferts en mettant l’accent sur les recrutements de joueurs libres de tout contrat. C’est par exemple le cas de Georginio Wijnaldum notamment. Cependant, à en croire Foot Mercato , Paul Pogba serait une cible sérieuse de Leonardo qui aurait d’ailleurs déjà lancé les premières manoeuvres en tissant des contacts avec Mino Raiola dans le cadre d’un potentiel transfert cet été, soit à une saison de l’expiration de son contrat à Manchester United. The Transfer Window Podcast révélait d’ailleurs ces derniers jours que Paul Pogba n’envisagerait pas d’honorer l’ultime saison de son contrat ni de le prolonger. La priorité du champion du monde serait de s’engager au Real Madrid, mais la mauvaise relation entre son agent Mino Raiola et le président Florentino Pérez compliquerait considérablement un éventuel transfert. De quoi laisser le PSG et la Juventus en bonne position dans la course à la signature de Pogba.

La Juventus prête à concurrencer le PSG pour Pogba

Considérablement touchés par la crise financière engendrée par le Covid-19, à l’instar des plus grands clubs européens, la Juventus et le PSG garderaient cependant toujours un oeil attentif sur l’évolution de la situation de Paul Pogba, le PSG souhaitant à tout prix recruter un milieu de terrain relayeur selon Foot Mercato et la Juventus rêvant toujours de rapatrier son ancienne star. À l’occasion du dernier épisode du Here We Go Podcast , Fabrizio Romano a révélé que le grand rêve de la Juventus serait de faire revenir Paul Pogba. Et cette volonté serait totale selon le journaliste de Sky Sport. Cependant, pour que la Juventus ait une chance de réaliser cette mener à bien cette opération, il faudrait qu’elle fasse un sacrifice de taille.

La Juventus confrontée à un dilemme pour Pogba ?