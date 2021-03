Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik préparerait un terrible coup pour son avenir !

Publié le 26 mars 2021 à 9h10 par A.M.

Prêté cet hiver à l'OM, Arkadiusz Milik pourrait rapidement quitter le club phocéen. L'attaquant polonais serait d'ailleurs toujours très chaud à l'idée de rejoindre la Juventus.

En quête d'un avant-centre cet hiver, l'OM a réussi à enrôler Arkadiusz Milik qui ne jouait plus à Naples à cause de sa situation contractuelle. Cependant, l'attaquant polonais ne devrait pas s'éterniser à Marseille puisque la presse italienne assurait récemment qu'il existerait un accord verbal entre les deux parties afin que l'ancien buteur de l'Ajax puisse retourner en Serie A cet été contre une indemnité de transferts raisonnable. Arkadiusz Milik confirmait d'ailleurs récemment dans les colonnes de L'Equipe vouloir « jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est mon objectif . » Et la tendance se confirmerait.

Milik veut aller à la Juve