Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto en danger ?

Publié le 25 mars 2021 à 19h55 par La rédaction

Après une bonne première saison à l’OM, Dario Benedetto n’est plus le même. Moins décisif et désormais barré par la concurrence de Milik, l’Argentin est à la peine. Mais l’arrivée de Jorge Sampaoli et l’avenir très incertain de l’attaquant polonais pourrait jouer en sa faveur.

La deuxième saison marseillaise de Dario Benedetto n’est pas facile. En manque de confiance, sans réussite, l’attaquant argentin a perdu sa place depuis l’arrivée de Milik. Après un premier exercice convaincant, personne n’a vu venir cette baisse de régime. Avec seulement 4 buts en championnat, le numéro 9 olympien a 7 buts de retard sur ses statistiques de l’année dernière, avec autant de matchs joués. Et la crise sportive de l’OM n’a pas aidé l’ancien joueur de Boca Juniors. Dans la série noire du club sous André Villas-Boas, il a été la cible des critiques pour son rendement insuffisant. Malgré le départ du coach portugais, Benedetto n’a pas su relancer la machine, en témoigne son match à Bordeaux. Inexistant sur le front de l’attaque, il a totalement craqué en fauchant Laurent Koscielny et a logiquement été exclu.

L'arrivée de Milik...

Depuis, Jorge Sampaoli est arrivé et Arkadiusz Milik aussi. La donne change complètement pour Pipa . L’entraîneur argentin a les cartes en main pour redonner la confiance à son buteur qu’il a connu en sélection. En revanche, la venue de l’attaquant polonais ne l’arrange pas… Milik a signé à l’OM avec l’étiquette d’un « grand attaquant » et tant qu’il est là, Benedetto risque de prolonger son séjour sur le banc. Mais voilà une incertitude qui pourrait profiter à Benedetto : l’avenir d’Arek Milik. Quand il a signé dans le club phocéen, très vite le quotidien L’Equipe a révélé l’existence d’un « gentlemen’s agreement ». L’intérêt ? Permettre à Milik de partir dès cet été si un grand club de Serie A se manifeste. Et la Juventus est intéressée… De son côté, l’ancien joueur de Naples a confirmé son implication dans le projet olympien tout en étant flou sur son futur. « Je suis à l'OM aujourd'hui et je ne pense qu'à l'OM. Bien sûr, j'ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est mon objectif. Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ? », a-t-il répondu au journal.

Sans Milik mais avec Benedetto ?