Mercato - PSG : Mauro Icardi valide totalement l'arrivée de Mauricio Pochettino !

Publié le 25 mars 2021 à 19h15 par A.M.

Invité à commenter le changement d'entraîneurs qu'a connue le PSG, Mauro Icardi se réjouit de l'arrivée de son compatriote Mauricio Pochettino.

A la suite d'une première partie de saison en dents de scie, le PSG a décidé de se séparer des services de Thomas Tuchel afin de nommer Mauricio Pochettino. Le technicien allemand paye l'absence de fond de jeu et les résultats insuffisants en Ligue 1 depuis le début de la saison. Depuis l'arrivée du technicien argentin sur le banc parisien, le club de la capitale a réussi à se hisser en quarts de finale de la Ligue des Champions et à reprendre la tête de la Ligue 1 grâce à une belle victoire contre l'OL (4-2), malgré certaines contre-performances en Championnat. Quoi qu'il en soit, Mauro Icardi est très heureux de l'arrivée de Mauricio Pochettino au PSG.

Icardi déjà conquis par Pochettino