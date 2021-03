Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça et le Real Madrid déterminés à doubler Pochettino pour Kane ? La réponse !

Publié le 26 mars 2021 à 16h45 par B.C.

Dans le viseur du PSG, Harry Kane apparaîtrait également sur la short-list du Real Madrid. Le FC Barcelone apprécierait aussi les qualités du buteur anglais, mais Mauricio Pochettino ne devrait pas être perturbé pour autant par ces deux cadors espagnols.

Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG est tout proche du but concernant la prolongation de Neymar. Cependant, il y a encore du travail pour Kylian Mbappé, qui n’a pas toujours tranché pour son avenir. Alors que le contrat du champion du monde tricolore court jusqu’en juin 2022, le PSG pourrait être contraint de le vendre dès l’été prochain s’il venait à refuser de renouveler son bail, afin d’éviter de le voir partir gratuitement l’année suivante. En cas de départ, un gros nom serait alors attendu, et d’après la presse britannique, Mauricio Pochettino apprécierait particulièrement Harry Kane. À 27 ans, l’international anglais de Tottenham se poserait des questions sur son avenir, avec la volonté de gonfler son palmarès. Selon la Cadena SER cette semaine, le Real Madrid serait également attentif à la situation, au cas où Florentino Pérez ne parvenait pas à ses fins avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Une menace réelle pour le club de la capitale ?

Le Real et le Barça apprécie Kane, mais…