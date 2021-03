Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prépare un plan colossal à 150 M€ !

Publié le 26 mars 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 26 mars 2021 à 17h32

Alors que le Real Madrid aurait de grandes ambitions pour la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale espagnole serait prêt à se séparer de bon nombre de ses joueurs afin de mener à bien ses plans.

Si le Real Madrid s’est montré inactif au cours du dernier mercato estival, il semblerait que le club madrilène entende cette fois se montrer très actif cet été. En effet, l’écurie présidée par Florentino Pérez aimerait se renforcer dans de nombreux secteurs de jeu afin de pallier les lacunes entrevues cette saison dans l’équipe de Zinedine Zidane. En ce sens, le Real Madrid est annoncé sur les traces de bon nombre de joueurs, de Kylian Mbappé à David Alaba en passant par Erling Haaland ou encore Jorge de Frutos. Cependant, il convient de rappeler que la Casa Blanca est elle-aussi victime de l’impact économique de la pandémie de Covid-19, comme toutes les autres grandes équipes en Europe. De ce fait, afin de mener à bien ses projets, le Real Madrid pourrait organiser une opération dégraissage colossale.

Le Real Madrid pourrait vendre jusqu’à 11 joueurs

C’est du moins ce qu’indique OK Diario ce vendredi. Confirmant les informations selon lesquelles le Real Madrid s’intéresse à Kylian Mbappé, Erling Haaland et David Alaba, le média espagnol indique que jusqu’à onze joueurs pourraient s’en aller cet été. Les plans du club consisteraient à enregistrer plus de grandes entrées financières dans ses comptes, à hauteur de 150 M€. Cette somme pourrait permettre d’aider le Real Madrid à recruter les joueurs qu’il souhaite, tandis que les joueurs partants permettrait d’alléger considérablement la masse salariale du club. Toutefois, OK Diario précise que ce chiffre de 150 M€ de ventes sera difficile à atteindre dans la mesure où cela impliquerait le départ des onze joueurs concernés, et tous ne partiront pas forcément. Mais justement, quels sont ces joueurs qui pourraient être invités à aller voir ailleurs ? En ce sens, toujours selon OK Diario , il y aurait exactement six joueurs qui seront forcément poussés vers la sortie, à commencer par Isco, Marcelo et Gareth Bale.

Eden Hazard, Raphael Varane ou Vinicius Junior poussés vers la sortie ?