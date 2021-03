Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une incroyable décision bientôt prise pour l'avenir d'Eden Hazard ?

Publié le 26 mars 2021 à 17h00 par H.G.

Alors qu’Eden Hazard peine à convaincre au Real Madrid depuis son arrivée, le club de la capitale espagnole songerait à se séparer de l’international belge au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Arrivé au Real Madrid à l’été 2019 en provenance de Chelsea, Eden Hazard vit un véritable cauchemar depuis près de deux ans en Espagne. En effet, l’international belge enchaîne les blessures et ne réalise pas de grandes performances lorsqu’il est en mesure de jouer. Ainsi, son arrivée s’apparente pour l’heure à un véritable flop, et tandis qu’Eden Hazard a une nouvelle fois rechuté dernièrement alors qu’il venait d’effectuer son retour à la compétition, le Real Madrid pourrait avoir perdu patience avec lui.

Un départ possible contre 70 M€