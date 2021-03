Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale est envisagée pour Kylian Mbappé !

Publié le 26 mars 2021 à 15h15 par A.M.

Suivi de près par le Real Madrid, Kylian Mbappé semble toutefois encore trop cher pour le club merengue qui réfléchirait à la possibilité d'inclure Eden Hazard dans l'opération.

L'avenir de Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler. Et pour cause, l'attaquant du PSG n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin 2022. Une situation qui ne laisse bien évidemment pas insensible le Real Madrid qui a fait du Champion du monde sa priorité depuis de nombreuses années. Toutefois, le club merengue souhaite également recruter Erling Braut Haaland cet été. Et compte tenu de la crise actuelle, les Madrilènes vont devoir trouver une solution afin de financer ces deux transferts.

Hazard inclus dans l'opération ?