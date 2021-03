Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande menace se confirme pour l'avenir de Moise Kean !

Publié le 26 mars 2021 à 10h15 par A.M.

Prêté sans option d'achat par Everton, Moise Kean brille au PSG cette saison. A tel point que Leonardo tentera probablement de le conserver cet été. Mais la Juventus rode.

L'avenir de Moise Kean va rapidement devenir un dossier prioritaire du côté du Paris Saint-Germain. Prêté sans option d'achat par Everton, l'attaquant italien devait initialement jouer les seconds rôles au sein de l'effectif parisien. Toutefois, profitant des nombreuses blessures dans son secteur de jeu, Moise Kean s'est rapidement imposé comme un élément important de Thomas Tuchel puis de Mauricio Pochettino, que ce soit en position d'avant-centre ou dans un couloir à l'image de sa prestation contre le FC Barcelone (4-1). Une situation qui pousse Leonardo à tenter de le conserver au PSG. Mais la concurrence est déjà aux aguets. Comme révélé par le10sport.com, la Juventus a bien des renseignements pour Moise Kean qui se sent toutefois très bien à Paris.

La Juve ne lâche rien pour Kean