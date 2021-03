Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'est pas au bout de ses peines pour Kean !

Publié le 26 mars 2021 à 0h15 par A.D.

Comblé par Moise Kean, Leonardo serait prêt à offrir 35M€ à Everton pour le conserver définitivement à l'issue de son prêt. Toutefois, la Juventus serait déterminée à donner du fil à retordre au PSG pour son ancienne pépite de 21 ans.

Très performant sous les couleurs du PSG depuis le début de la saison, Moise Kean pourrait ne jamais repartir. Selon les dernières informations de TMW , Leonardo serait au travail pour obtenir le transfert de la pépite italienne en fin de saison et serait prêt à offrir 35M€ à Everton pour boucler cette affaire. De son côté, Moise Kean est plus qu'ouvert à la possibilité de rester au PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais d'après nos informations du 22 mars, la Juventus a également lancé les grandes manoeuvres pour Moise Kean. Une information confirmée par la presse italienne.

La Juve toujours à l'affût pour Moise Kean ?