Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme indice lâché sur la décision de Lionel Messi ?

Publié le 26 mars 2021 à 8h30 par G.d.S.S. mis à jour le 26 mars 2021 à 8h32

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi continue d’entretenir le flou sur son avenir. Et Carles Puyol, qui a récemment échangé avec lui, s’est prononcé sur le sujet.

Le feuilleton Lionel Messi continue l’affoler l’Europe entière ! En effet, la star du FC Barcelone n’a toujours pas prolongé son contrat qui prendra fin à l’issue de la saison en Catalogne, et plusieurs cadors européens comme le PSG et Manchester City seraient plus que jamais à l’affût pour récupérer Messi libre lors du prochain mercato. Néanmoins, son ancien partenaire du Barça Carles Puyol, interrogé sur les ondes de Rac1 , s’est montré plutôt serein sur l’issue de ce dossier.

« J’ai récemment discuté avec lui… »