Mercato - PSG : La donne a changé pour Lionel Messi…

Publié le 26 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Gros dossier de Leonardo dans lequel le directeur sportif du PSG garderait contact avec le joueur et ses proches en cas de départ du FC Barcelone, Lionel Messi devrait finalement poursuivre au Barça comme les dernières informations le laissent entendre.

Et si Lionel Messi venait à clore l’énorme chapitre Barcelone qu’il a ouvert en 2000, soit à son arrivée à la réputée Masia ? C’était du moins la tendance avant que Joan Laporta ne soit élu président du FC Barcelone le 7 mars dernier. À présent, une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain semble être l’option la plus probable. De quoi considérablement chambouler les plans du PSG, Leonardo gardant contact avec le clan Messi à en croire L’Équipe et France Football notamment. Et ce n’est pas l’ancienne gloire du club blaugrana qui dira le contraire.

« Messi semble plus connecté et plus heureux depuis l'arrivée de Joan Laporta »