Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi envoie un message fort à... Thomas Tuchel !

Publié le 26 mars 2021 à 4h15 par A.M.

Invité à commenter le changement d'entraîneurs, Mauro Icardi se réjouit de l'arrivée de Mauricio Pochettino, tout en rendant hommage à Thomas Tuchel.

L'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG a probablement fait plaisir à Mauro Icardi. En effet, le buteur argentin voit débarquer un compatriote à Paris, mais surtout, il remplace Thomas Tuchel. En effet, le technicien allemand n'a jamais fait de cadeau à l'ancien buteur de l'Inter Milan lui préférant Edinson Cavani la saison dernière et aurait préféré le recrutement d'un autre attaquant. Malgré tout, Mauro Icardi a tenu à rendre hommage à Thomas Tuchel.

«Nous devons également remercier Tuchel pour ce qu'il a réalisé pour le club»