Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel peut souffler pour son poste !

Publié le 26 mars 2021 à 3h30 par A.M.

Désormais conseiller de l'ASSE après avoir pris sa retraite de joueurs en fin de saison dernière, Loïc Perrin ne se voit toutefois pas prendre la place de Claude Puel pour le moment.

Quelques mois après avoir raccroché les crampons, Loïc Perrin est rapidement revenu à l'ASSE où il occupe désormais le rôle de conseiller. Mais ce n'est probablement qu'un tremplin comme il l'expliquait récemment : « J’aimerais bien passer le DU de manager général à Limoges. Si mon dossier est retenu, je commencerai fin septembre. J'ai vu Dominique Rocheteau après la finale de la Coupe de France. On a passé du temps ensemble chez lui, en famille. Lui, a d’abord été conseiller. Après, il est passé coordinateur sportif puis directeur sportif. C’est une belle trajectoire qui pourrait bien sûr m'inspirer même si aujourd’hui on n’en est pas là. » Cependant, une chose est sûre, il n'envisage pas de prendre la succession de Claude Puel.

Perrin ne veut pas du poste de Puel