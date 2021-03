Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria peut rêver d'un énorme mercato !

Publié le 26 mars 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que l'UEFA pourrait mettre fin au fair-play financier, l'OM pourrait bien en profiter pour se renforcer cet été sur le marché des transferts.

« Combien je vais investir pour l’OM ? Nous avons la preuve que cela ne dépend pas de combien on dépense. Cela ne change pas le résultat qu’on espère. J’ai investi plus que ce que j’avais prévu sans les résultats. Il faut être plus intelligent, être plus créatif que de prendre de l’argent et le mettre sur la table. L’argent ne fait pas tout. Il faut le faire judicieusement . » Il y a quelques jours, Frank McCourt se montrait assez flou quant à sa capacité d'investissement pour le prochain mercato de l'OM. Il faut dire qu'avec la crise économique actuel, il est difficile de se projeter, mais la suppression du fair-play financier pourrait bien faire les affaires du club phocéen comme l'explique l'économiste du sport Vincent Chaudel

«Sans le FPF d'aujourd'hui, l'OM peut effectivement décider de renforcer son effectif»