Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point de McCourt sur son futur investissement à l'OM !

Publié le 7 mars 2021 à 12h10 par D.M.

A Marseille cette semaine, Frank McCourt a profité de son passage pour se prononcer sur le projet qu’il souhaite mettre en place à l’OM et notamment sur la possibilité d’injecter des fonds.

Frank McCourt a repris les choses en main. Afin de remettre dans l’ordre au sein du club marseillais et d’apaiser les tensions avec les supporters, l’Américain a pris la décision de confier la tête de l’OM à Pablo Longoria et de nommer Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur. Deux hommes qui auront pour mission de mener à bien la nouvelle phase du projet McCourt avec des moyens qui sont, pour l’heure, limités. Interrogé sur la situation économique de l’OM, le nouveau président du club a indiqué qu'il ne savait pas si l’homme d’affaires américain comptait réinjecter de l'argent. « Je ne suis pas monsieur McCourt pour dire il va investir ou pas. Mon obligation comme président du club c'est toujours de lui montrer le meilleur projet possible avec des équilibres financiers car c'est une nécessité dans le football actuel, dans les circonstances actuelles et spécialement parce que je crois qu'un club de football doit générer de l'argent. Les possibilités que j'ai vues à l'OM depuis que je suis arrivé ici sont incroyablement grandes » avait confié Longoria au micro de France Bleu .

« Cela ne change pas le résultat qu’on espère »