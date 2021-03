Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse tombe pour le retour de cet ancien crack du Barça !

Publié le 7 mars 2021 à 10h00 par D.M.

Selon la presse anglaise, le FC Barcelone pourrait tenter de recruter Adama Traoré, sur le départ. Mais ce dossier ne serait plus d’actualité pour le club catalan.

A la recherche d’un attaquant lors du dernier mercato estival afin de pallier le départ de Luis Suarez, le FC Barcelone avait activé plusieurs pistes. La principale menait à Lautaro Martinez (Inter), mais le club catalan aurait également coché le nom d’Adama Traoré. Performant sous le maillot de Wolverhampton la saison dernière, l’international espagnol, formé au Barça, était valorisé à 81M€, une somme conséquente pour le FC Barcelone qui avait décidé de mettre de côté ce dossier. Mais ce samedi, la presse anglaise a relancé ce feuilleton.

Un dossier compliqué pour le Barça