Mercato : PSG, Barcelone… Le choix est déjà fait pour Lionel Messi ?

26 mars 2021

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi suscite beaucoup d’interrogations quant à son avenir. Pisté par le PSG et Manchester City qui sont à l’affût pour le récupérer gratuitement, l’attaquant argentin semble toutefois se diriger vers une prolongation au Barça si l’on en croit les derniers indices lâchés sur le dossier.

Au même titre que d’autres grandes stars européennes comme Sergio Ramos (Real Madrid), David Alaba (Bayern Munich) ou encore Gianluigi Donnarumma (Milan AC), Lionel Messi arrivera en fin de contrat avec son club en juin prochain, et à ce jour, le numéro 10 du FC Barcelone pourrait décider de s’engager avec le club de son choix dans l’optique d’un transfert libre en fin de saison. D’ailleurs, le PSG et Manchester City auraient déjà pris la température à multiples reprises ces derniers mois avec le clan Messi, chacun semblant bien décidé à profiter de cette aubaine pour attirer La Pulga . Mais c’est finalement une autre tendance qui semble se dégager pour l’avenir de Lionel Messi…

Puyol et Rivaldo misent sur une prolongation

Carles Puyol, qui a côtoyé Messi pendant des années au FC Barcelone, a pu échanger du sujet avec le principal intéressé et semble avoir sa petite idée sur la question comme il l’a indiqué à la RAC1 : « J’ai récemment discuté avec lui. Je le sens bien, avec de l'envie. Ce serait une très bonne nouvelle pour les Catalans s'il restait, je pense qu'il est au meilleur endroit. Après, chacun décide de ce qu'il veut et il faudra comprendre et respecter la décision qu'il prend », explique Puyol. Même son de cloche du côté de Rivaldo, ancienne gloire du FC Barcelone, qui a évoqué l’avenir de Lionel Messi dans sa chronique pour Betfair : « Messi semble plus connecté et plus heureux depuis l'arrivée de Joan Laporta, un président qu'il connaît bien. Pour cette raison, je commence à croire de plus en plus que Messi pourrait trouver un accord avec le nouveau conseil d'administration et signer un nouveau contrat pour rester au club quelques années de plus. Messi a eu un regain de confiance avec l'élection du nouveau président, quelqu'un qu'il connaît bien ». En clair, la tendance semble plutôt à une prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone…

Pas de Messi au PSG pour remplacer Mbappé ?

Du coup, si Kylian Mbappé décidait dans le même temps de ne pas prolonger son contrat avec le PSG, Leonardo serait donc probablement contraint de changer de cible et de tirer un trait sur Lionel Messi. Dans cette optique, le directeur sportif brésilien pourrait alors se tourner vers Cristiano Ronaldo, également annoncé sur le départ alors qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat à la Juventus. Une chose est claire : Lionel Messi semble finalement s’éloigner du PSG au fil des semaines qui passent.