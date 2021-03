Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid fait une énorme annonce pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 27 mars 2021 à 8h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ depuis l'élimination de la Juventus en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo ne devrait toutefois pas faire son retour du côté du Real Madrid. Une excellente nouvelle pour le PSG.

Trois ans après son arrivée, Cristiano Ronaldo va-t-il quitter la Juventus ? C'est une hypothèse qui a pris de l'ampleur depuis l'élimination de la Vieille Dame en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le FC Porto. Un troisième échec de suite pour le club turinois qui avait pourtant attiré la star portugaise afin de remporter la C1 rapidement. Par conséquent, l'aventure de CR7 en Serie A pourrait déjà prendre fin et plusieurs options se dessinent pour son futur. Un retour au Real Madrid ou une arrivée au PSG sont souvent évoqués ces derniers jours.

Le retour de Ronaldo serait « impossible »