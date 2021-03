Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà une première menace pour cette nouvelle priorité à 0€ ?

Publié le 27 mars 2021 à 7h30 par A.D.

Tombé sous le charme de Fabio Blanco, Mateu Alemany, directeur du football du FC Barcelone, aurait fait de son recrutement une priorité. Alors que la pépite de Valence sera en fin de contrat le 30 juin, la Juventus serait prête à se mettre en travers de la route des Blaugrana.

En grande difficulté sur le plan financier, le Barça privilégierait les coups à 0€ pour la prochaine fenêtre de transferts. Dans cette optique, le club catalan aurait identifié plusieurs profils de joueurs en fin de contrat le 30 juin, et notamment ceux d'Eric Garcia, Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Insatiable, le FC Barcelone aurait ciblé un toute nouvelle piste à 0€. Et selon les dernières indiscrétions de Sport.es , il s'agirait de Fabio Blanco. Alors que Mateu Alemany aurait déjà approché la pépite de Valence, la Juventus pourrait tout de même jouer un mauvais tour à Joan Laporta, le nouveau président blaugrana.

La Juve également dans le coup pour Fabio Blanco ?