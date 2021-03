Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mbappé, le Real Madrid abat sa première carte !

Publié le 27 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Le Real Madrid rêverait de mettre la main sur Kylian Mbappé à l’intersaison et songerait à inclure Eden Hazard dans l’opération afin d’augmenter ses chances de recruter la pépite du PSG.

Eden Hazard ne parvient pas à justifier l’investissement effectué par le Real Madrid à l’été 2019 pour son transfert. En effet, pour s’attacher les services d’Hazard, le champion d’Espagne a déboursé plus de 100M€ à Chelsea. Néanmoins, l’ancien numéro 10 des Blues se trouve à des années lumières de ses prouesses avec le club londonien. Pas épargné par les blessures, Eden Hazard aurait fait perdre patience aux dirigeants du Real Madrid et à Florentino Pérez. Le président du club merengue songerait à l’inclure dans l’opération Kylian Mbappé comme The Transfer Window Podcast le révélait les mois derniers.

Hazard, la première cartouche de Madrid pour Mbappé